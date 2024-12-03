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Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным

ТЕГЕРАН, 2 дек — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным «в ближайшем будущем», об этом президент исламской республики сообщил в ходе своего второго по счету интервью на посту президента, прямая трансляция которого была показана в понедельник вечером по первому каналу государственного телевидения, передает иранское правительство.

Источник: © РИА Новости

«В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — приводит слова президента официальный Telegram-канал правительства Ирана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в понедельник, что визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет в графике, вряд ли он состоится до конца года, но при необходимости его можно оперативно согласовать.

Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.

Путин Владимир