Президент Ирана анонсировал скорую встречу с Путиным

«В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — приводит слова президента официальный Telegram-канал правительства Ирана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее в понедельник, что визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока нет в графике, вряд ли он состоится до конца года, но при необходимости его можно оперативно согласовать.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.