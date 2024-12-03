Губернатор Самарской области зовет на «Очную ставку» Аветисяна, Милеева и Андреева

«В 2036 году Самаре исполнится 450 лет, но речь не только об областной столице, но и обо всем регионе. 12 лет — наш горизонт планирования. Время, за которое мы должны сделать существенный шаг вперед. “Самара 450” — это 10 проектов, которые пока не обрели конкретной формы, но имеют идейное наполнение, дух», — рассказывал ранее губернатор.