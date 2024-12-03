Губернатор Самарской области зовет на «Очную ставку» Аветисяна, Милеева и Андреева

Глава региона во время онлайн конференции с журналистами 2 декабря сообщил, что мероприятие запланировано на 20 декабря. Оно пройдет во дворце спорта им. В. С. Высоцкого и будет транслироваться в эфире регионального телеканала «Губерния».
Как напомнил на конференции Вячеслав Федорищев, в Самаре должны быть реализованы 10 проектов под общим названием «Самара 450».
«В 2036 году Самаре исполнится 450 лет, но речь не только об областной столице, но и обо всем регионе. 12 лет — наш горизонт планирования. Время, за которое мы должны сделать существенный шаг вперед. “Самара 450” — это 10 проектов, которые пока не обрели конкретной формы, но имеют идейное наполнение, дух», — рассказывал ранее губернатор.
Один из проектов называется «Волга. Промышленность. Газ». Как отметил губернатор 2 декабря, по совпадению в регионе есть структура с созвучным названием «Волгопромгаз» Владимира Аветисяна.
Также Вячеслав Федорищев напомнил, что один из проектов, связанный с борьбой с коррупцией, называется «Родник». По словам губернатора, ему рассказывали, что в регионе было предприятие с таким названием, и к его исчезновению якобы мог иметь отношение депутат Губдумы Александр Милеев.
Первый проект Вячеслав Федорищев хочет обсудить с Владимиром Аветисяном. Второй — с Александром Милеевым.
Кроме того, губернатор желает побеседовать с футбольным агентом Павлом Андреевым, который упоминался в скандальной ситуации, связанной с коррупцией в футболе.
«Официальные приглашения буду направлять каждые три дня», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Он планирует обсудить, как в регионе жили ранее и как будут жить теперь. А если приглашенные не явятся, будут стоять пустые стулья с табличками, заявил губернатор.