Немецких журналистов удалили из зала на встрече Бербок с Ван И

Во время встречи министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с ее китайским коллегой Ван И представители немецких СМИ были удалены из зала. Это произошло после того, как Бербок выступила с критикой в адрес Китая, что, в свою очередь, привело к решению Пекина отменить публикацию совместного пресс-релиза, сообщает mk.ru.