Вячеслав Федорищев подал новое заявление по факту коррупции в российском футболе

По словам Вячеслава Федорищева, это долго обсуждалось с правоохранительными структурами и юристами в администрации губернатора. «Уверен, что наша правоохранительная система, как и наши юристы, работают таким образом, чтобы с учетом интересов проводимой проверки никого в неудобное положение из фигурантов не ставить до момента принятия каких-либо решений», — заявил губернатор.