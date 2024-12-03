Президент Ирана заявил, что встретится с Путиным в ближайшем будущем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.
Об этом он рассказал в своем втором интервью на посту главы государства, которое транслировалось в понедельник вечером на первом канале государственного телевидения.
Информация также была подтверждена официальным Telegram-каналом иранского правительства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в текущем графике визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока не запланирован. Он отметил, что проведение встречи до конца года маловероятно, однако при необходимости ее можно будет быстро согласовать.
Ранее президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, провел телефонные переговоры с лидером Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которых главы государств обсудили обстановку в Сирии.