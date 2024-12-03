Президент Ирана заявил, что встретится с Путиным в ближайшем будущем

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в текущем графике визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока не запланирован. Он отметил, что проведение встречи до конца года маловероятно, однако при необходимости ее можно будет быстро согласовать.