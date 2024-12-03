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Пентагон сообщил о телефонном разговоре Остина и Умерова

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой военного ведомства Украины Рустемом Умеровым. Заявление об этом пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера распространила американская сторона.

Источник: Reuters

Согласно сообщению, обсуждались «динамика боевых действий и военная помощь США Украине». В документе говорится, что затрагивалось и применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении.

Глава Пентагона также проинформировал Умерова «о дальнейшем наращивании военной помощи США Украине».

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего российские военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы американскими и британскими ракетами. По словам Путина, Москва в ответ на эти атаки впервые применила новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении, ударив по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины — заводу «Южмаш» в Днепре (ранее — Днепропетровск).