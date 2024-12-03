Пентагон сообщил о телефонном разговоре Остина и Умерова

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего российские военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы американскими и британскими ракетами. По словам Путина, Москва в ответ на эти атаки впервые применила новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении, ударив по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины — заводу «Южмаш» в Днепре (ранее — Днепропетровск).