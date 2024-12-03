Пентагон: США предоставили Киеву военную помощь на более чем $62 млрд

Общий объём военной помощи Киеву со стороны Соединённых Штатов за время работы администрации Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, говорится в заявлении Пентагона.
В Минобороны США уточнили, что с февраля 2022 года данный показатель достиг 61,4 миллиарда долларов.
«Соединённые Штаты предоставили более чем 62 миллиарда долларов помощи для безопасности Украины с начала администрации Байдена. С 24 февраля 2022 года объем поддержки составил 61,4 миллиарда долларов», — заявили в Пентагоне.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит Киеву очередной пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. В частности, в данный пакет будут включены противопехотные мины.
Напомним, в Организации Объединённых Наций осудили передачу противопехотных мин Украине. В секретариате Оттавской конвенции подчеркнули, что такая поставка является «радикальным отходом» Соединённых Штатов от их политики в данном вопросе.