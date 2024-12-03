NYT узнала о расширении Израилем сети своих военных баз в секторе Газа

Уточняется, что за последние три месяца израильские военные разрушили более 600 зданий в окрестностях дороги Нецарим, разделяющей Газу на две части. NYT также написало, что Израиль расширил сеть аванпостов в указанном районе, оборудовав их вышками связи и развернув инженерные укрепления. Анализ спутниковых снимков, проведенный обозревателями, показал, по их мнению, наличие у ЦАХАЛа не менее 19 крупных баз и десятков мелких объектов в этой зоне.