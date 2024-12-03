NYT узнала о расширении Израилем сети своих военных баз в секторе Газа

«Израильские военные расширяют присутствие в центральной части Газы, укрепляя военные базы и снося палестинские здания. Это позволяет предположить, что они готовятся установить долгосрочный контроль над этим районом», — обратили внимание авторы материала.
Уточняется, что за последние три месяца израильские военные разрушили более 600 зданий в окрестностях дороги Нецарим, разделяющей Газу на две части. NYT также написало, что Израиль расширил сеть аванпостов в указанном районе, оборудовав их вышками связи и развернув инженерные укрепления. Анализ спутниковых снимков, проведенный обозревателями, показал, по их мнению, наличие у ЦАХАЛа не менее 19 крупных баз и десятков мелких объектов в этой зоне.
Израиль проводит операцию в секторе Газа в ответ на нападение 7 октября 2023 года боевиков движения «Хамас» на посетителей музыкального фестиваля в кибуце Реим вблизи границы с палестинским анклавом. «Хамас» взял в плен и увез на подконтрольную территорию 253 израильтянина. По информации израильских властей, жертвами атаки стали порядка 1,2 тыс. человек. Агентство AFP ранее сообщало, что «Хамас» готов заключить перемирие с Израилем.