США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников

«В течение как минимум 10 месяцев Худайберганова заставляла как минимум трех несовершеннолетних девочек заниматься действиями сексуального характера с как минимум шестью разными мужчинами в обмен на деньги и товары. Худайберганова использовала различные методы принуждения, чтобы добиться согласия девочек, включая физические избиения, угрозы, голодание и изоляцию от сверстников. И Машарипов, и Курязов требовали сексуального доступа к сиротам в качестве компенсации за “подарки”, которые они предоставляли детскому дому», — отмечает Минфин.