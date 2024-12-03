Reuters: США и ОАЭ обсуждают возможность смягчения санкций против Асада

Источником информации стали американские, сирийские и ливанские представители, а также два зарубежных дипломата. Пять собеседников агентства отметили, что одним из условий отмены ограничений может стать дистанцирование Асада от Тегерана и прекращение поставок оружия ливанской группировке «Хезболла».