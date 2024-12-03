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Reuters: США и ОАЭ обсуждают возможность смягчения санкций против Асада

Условием для этого может стать обмен на ее «отдаление» от Ирана и перекрытие канала поставок оружия «Хезболле».

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты в последние месяцы вели переговоры о возможной отмене санкций против президента Сирии Башара Асада.

Целью такого шага, по данным Reuters, была попытка ослабить его союз с Ираном.

Источником информации стали американские, сирийские и ливанские представители, а также два зарубежных дипломата. Пять собеседников агентства отметили, что одним из условий отмены ограничений может стать дистанцирование Асада от Тегерана и прекращение поставок оружия ливанской группировке «Хезболла».

Между тем Российская Федерация продолжает оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и внимательно следит за развитием ситуации в этой стране.