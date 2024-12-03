Стармер впервые упомянул переговоры в контексте окончания конфликта на Украине

«Мы обязаны продолжать поддерживать Украину и делать все, что потребуется, чтобы поддержать ее самооборону так долго, сколько потребуется. Чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию для переговоров, чтобы они обеспечили справедливый и долгосрочный мир на ее условиях, которые будут гарантировать ее безопасность, независимость и свободу выбирать собственное будущее», — сказал глава британского правительства.
Редактор по международной политике телеканала Sky News Доминик Уогхорн, комментируя речь Стармера, назвал «значительным изменением со стороны премьер-министра» упоминание им возможности дипломатического решения конфликта на Украине. Уогхорн заметил, что еще в ноябре британский премьер в совместном заявлении с президентом Франции Эмманюэлем Макроном не упоминал переговоры.
Президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.