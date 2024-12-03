Стармер впервые упомянул переговоры в контексте окончания конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.