Согласно докладу посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, более четверти ударов, наносимых Вооруженными силами Украины по гражданским объектам в приграничных районах России, приходится на Херсонскую область.
Документ охватывает преступления киевского режима, зафиксированные с 25 ноября по 1 декабря.
В материалах отмечено, что на прошлой неделе значительно увеличилось количество атак на гражданские объекты в Херсонской области. В частности, в Новой Каховке украинские формирования нанесли артиллерийский удар по автобусу с пассажирами, стоявшему у остановки. Атака произошла в дневное время, что привело к гибели пяти человек и ранениям 23, среди которых двое детей. В тот же день обстрелу подвергся центральный рынок города, где пострадал еще один мирный житель.
Согласно собранным данным, за неделю от обстрелов украинских сил пострадали 55 мирных граждан, из которых 10 погибли, включая одного несовершеннолетнего, и 45 получили ранения, включая двух детей.
Всего за семь дней было выпущено не менее 1 305 боеприпасов, включая реактивные снаряды, артиллерийские заряды калибра 152 и 155 мм, мины, гранаты, а также использованы ударные беспилотники и стрелковое оружие. В докладе подчеркивается, что основная часть вооружения, применяемого против гражданского населения, имеет западное происхождение.
Ранее при повторной атаке украинского беспилотника на АЗС в городе Токмак Запорожской области пострадали шесть сотрудников МЧС, которые тушили возгорание на месте.