В Грозном закрыли 47 аптек и 30 салонов красоты из-за нарушений

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о закрытии в Грозном 47 аптек и 30 салонов красоты из-за выявленных нарушений в лицензировании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в чеченской столице активно проводится работа по выявлению и пресечению нелицензированной деятельности в этих сферах. Закрытие объектов связано с обнаруженными нарушениями в документации. Кадыров подчеркнул, что такие проверки будут продолжаться на постоянной основе, поскольку от их эффективности зависит здоровье населения.
Кроме того, глава региона отметил, что в Грозном проводится уточнение данных о численности населения. По итогам этой работы ожидается, что численность жителей столицы может достичь 500 тысяч человек, что, по его мнению, более точно отражает реальную ситуацию.
Ранее в Чечне провели внеплановую аттестацию руководителей общеобразовательных организаций, по итогам которой 11 директоров лишились своих должностей.