В Грозном закрыли 47 аптек и 30 салонов красоты из-за нарушений

По его словам, в чеченской столице активно проводится работа по выявлению и пресечению нелицензированной деятельности в этих сферах. Закрытие объектов связано с обнаруженными нарушениями в документации. Кадыров подчеркнул, что такие проверки будут продолжаться на постоянной основе, поскольку от их эффективности зависит здоровье населения.