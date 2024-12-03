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В Ливане во время перемирия при ударах ВВС Израиля погибли девять человек

Бомбардировкам подверглись населённые пункты Харис и Талуса.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные нарушили соглашение о прекращении огня и атаковали ряд населённых пунктов на юге Ливана, сообщает Минздрав страны.

По данным ведомства, погибли девять человек, ещё три человека получили ранения. Удар нанесли ВВС Израиля.

Бомбардировкам подверглись населённые пункты Харис и Талуса.

«В результате ударов израильской вражеской авиации по поселению Харис, по предварительным данным, погибли пять человек и двое получили ранения. От авиаударов по поселению Талуса погибли четверо граждан и один получил ранения», — говорится в заявлении.

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу 27 ноября.

Ранее сообщалось, что израильская сторона выразила благодарность Соединённым Штатам за помощь в принятии соглашения о перемирии между Бейрутом и Тель-Авивом.