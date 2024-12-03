США связывались с Россией по ситуации в Сирии, заявили в Пентагоне

«Командующий Совместной объединенной оперативной группы (под руководством США — ред.) использовал горячую линию, которая имеется у нас Россией, чтобы убедиться, что мы сохраняем открытые линии коммуникации», — сообщил он журналистам на брифинге.
Райдер добавил, что американские военнослужащие действуют в «относительной близости» от мест событий в Сирии, чем и объясняется необходимость связи с Россией для предотвращения потенциальных «ошибок в расчетах».
«Мы продолжим связываться со странами в регионе, продолжая следить за развитием ситуации», — указал он.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра»)* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация