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Стармер впервые заявил о переговорах в контексте конфликта на Украине

По словам премьер-министра, Британия «должна продолжать вооружать Киев».

Британский премьер-министр Кир Стармер впервые упомянул переговоры в контексте окончания украинского конфликта.

По его словам, они необходимы для прекращения конфликта. При этом Стармер утверждает, что для завершения конфликта на Украине Британия «должна продолжать вооружать Киев».

«Чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию для переговоров, чтобы они обеспечили справедливый и долгосрочный мир на её условиях, которые будут гарантировать её безопасность, независимость и свободу выбирать собственное будущее», — сказал он.

Высказывание прозвучало в ходе выступления Стармера на банкете, который ежегодно организует лорд-мэр лондонского Сити.

Ранее сообщалось, что Британия передала Вооружённым силам Украины ракеты Storm Shadow. По данным журналистов, о данной поставке не было объявлено публично.

Министр обороны Британии Джон Хили выразил мнение, что конфликт на Украине вступил в «критическую фазу».