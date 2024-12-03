Handelsblatt: немецких журналистов вывели из зала на встрече Бербок и Ван И

Бербок неоднократно критиковала Китай за якобы помощь России. Пекин доказательно опровергал эти обвинения, как публично, так в личных разговорах. Однако немецкие политики надеются, что своими словами склонят КНР к тому, чтобы страна начала играть активную роль в украинском кризисе.