Handelsblatt: немецких журналистов вывели из зала на встрече Бербок и Ван И

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и ее китайского коллеги Ван И состоялась на территории КНР. Во время переговоров произошел неприятный инцидент, пишет Handelsblatt.
По данным СМИ, стороны начали обсуждать украинский конфликт. Позиция Бербок была жесткой и противоречивой. Поэтому организаторы приняли решение вывести присутствующих немецких журналистов еще до того, как политик завершила речь.
Бербок неоднократно критиковала Китай за якобы помощь России. Пекин доказательно опровергал эти обвинения, как публично, так в личных разговорах. Однако немецкие политики надеются, что своими словами склонят КНР к тому, чтобы страна начала играть активную роль в украинском кризисе.
«Ван И всесторонне и систематически изложил позицию Китая по продвижению мира и переговоров ради разрешения проблемы», — сказано в заявлении МИД Китая.
Дипломат добавил, что сотрудничать необходимо даже несмотря на различия в отношении к различным проблемам. По его мнению, третьи лица не должны влиять на взаимодействия двух стран.
Ранее Бербок заявила, что целью ее приезда в КНР является начало мирного процесса по украинскому конфликту.