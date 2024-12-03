Пентагон: Остин и Умеров обсудили применение Россией «Орешника»

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с руководителем украинского военного ведомства Рустемом Умеровым. Информация об этом была распространена пресс-секретарем Пентагона Патриком Райдером.
В ходе разговора обсуждались текущая ситуация на передовой и предоставление военной помощи Украине. Также поднималась тема применения Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном варианте.
Ллойд Остин сообщил Умерову о планах США по дальнейшему увеличению объемов военной поддержки Украины.
Ранее профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета и эксперт в области геополитики отметил, что удар ракетой «Орешник» кардинально изменил правила ведения боевых действий.