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Пентагон: Остин и Умеров обсудили применение Россией «Орешника»

Ллойд Остин сообщил Умерову о планах США по дальнейшему увеличению объемов военной поддержки Украины.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с руководителем украинского военного ведомства Рустемом Умеровым. Информация об этом была распространена пресс-секретарем Пентагона Патриком Райдером.

В ходе разговора обсуждались текущая ситуация на передовой и предоставление военной помощи Украине. Также поднималась тема применения Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном варианте.

Ллойд Остин сообщил Умерову о планах США по дальнейшему увеличению объемов военной поддержки Украины.

Ранее профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета и эксперт в области геополитики отметил, что удар ракетой «Орешник» кардинально изменил правила ведения боевых действий.