Politico вспомнило про Уотергейтский скандал после помилования сына Байдена

Авторы СМИ напомнили историю Уотергейтского скандала. В 1972 году Никсон был выбран президентом во второй раз. В ходе его предвыборной кампании разгорелся скандал, который дал начало делу под названием «Уотергейсткое». Речь идет о прослушке в избирательном штабе Демократической партии, о которой знал политик и о которой предпочел не говорить.