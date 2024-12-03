Politico вспомнило про Уотергейтский скандал после помилования сына Байдена

Помилование американским президентом Джо Байденом своего сына Хантера напоминает историю с бывшим президентом Соединенных Штатов Ричардом Никсоном. Его помиловали в 1974 году, напомнило издание Politico.
Авторы СМИ напомнили историю Уотергейтского скандала. В 1972 году Никсон был выбран президентом во второй раз. В ходе его предвыборной кампании разгорелся скандал, который дал начало делу под названием «Уотергейсткое». Речь идет о прослушке в избирательном штабе Демократической партии, о которой знал политик и о которой предпочел не говорить.
Расследование завершилось в 1974 году. Тогда юридический комитет палаты представителей утвердил три пункта импичмента против президента. Лидер досрочно ушел с должности в этом же году.
Последователем Никсона стал Джеральд Форд. И именно он освободил своего предшественника от уголовного преследования.
Ранее сообщалось, что сын действующего президента США Хантер Байден вряд ли соответствует критериям Минюста для получения рекомендации о помиловании. Он не приговаривался к тюремному сроку и не отбывал его. Мужчине грозили приговоры по двум уголовным делам, но Байден помиловал сына, который, по его словам, подвергается «избирательному и несправедливому преследованию».