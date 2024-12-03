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Зеленский пообещал пригласить РФ на второй «саммит мира»

Лидеры западных стран выразили желание видеть Россию на этом мероприятии.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский заявил о намерении пригласить представителей России к участию во втором так называемом «саммите мира» по урегулированию ситуации в Украине.

Такое заявление он сделал в интервью для Kyodo News, передает РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что Киев сохраняет свою позицию, отметив, что лидеры западных стран выразили желание видеть Россию на этом мероприятии. В соответствии с этим он сообщил о планах направить приглашение российской стороне.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы рассматривать инициативы по урегулированию ситуации на Украине, если они продиктованы искренним стремлением к миру.