Зеленский пообещал пригласить РФ на второй «саммит мира»

Владимир Зеленский заявил о намерении пригласить представителей России к участию во втором так называемом «саммите мира» по урегулированию ситуации в Украине.
Такое заявление он сделал в интервью для Kyodo News, передает РИА Новости.
Зеленский подчеркнул, что Киев сохраняет свою позицию, отметив, что лидеры западных стран выразили желание видеть Россию на этом мероприятии. В соответствии с этим он сообщил о планах направить приглашение российской стороне.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы рассматривать инициативы по урегулированию ситуации на Украине, если они продиктованы искренним стремлением к миру.