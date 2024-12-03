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Пентагон: США связались с РФ по ситуации в Сирии

Соединённые Штаты продолжают «следить» за ситуацией.

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты связались с Российской Федерацией из-за событий в САР.

Он уточнил, что была использована «горячая линия».

«Командующий Совместной объединённой оперативной группы под руководством США использовал горячую линию, которая имеется у нас РФ, чтобы убедиться, что мы сохраняем открытые линии коммуникации», — заявил Райдер.

Заявление прозвучало в ходе брифинга.

Представитель Пентагона отметил, что военные США действуют в «относительной близости» от мест событий в Сирийской Арабской Республике. По его словам, этим «объясняется необходимость связи» с РФ для предотвращения возможных «ошибок в расчётах».

Он также добавил, что Соединённые Штаты продолжают «следить» за ситуацией.

Ранее официальный представитель Совета по нацбезопасности администрации США Шон Саветт заявил, что Вашингтон отрицает причастность к террористической атаке в САР.

По данным журналистов, террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам»* захватили Алеппо при поддержке украинских, советников, а также при помощи передовых технологий Соединённых Штатов.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.