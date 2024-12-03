Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты связались с Российской Федерацией из-за событий в САР.
Он уточнил, что была использована «горячая линия».
«Командующий Совместной объединённой оперативной группы под руководством США использовал горячую линию, которая имеется у нас РФ, чтобы убедиться, что мы сохраняем открытые линии коммуникации», — заявил Райдер.
Заявление прозвучало в ходе брифинга.
Представитель Пентагона отметил, что военные США действуют в «относительной близости» от мест событий в Сирийской Арабской Республике. По его словам, этим «объясняется необходимость связи» с РФ для предотвращения возможных «ошибок в расчётах».
Он также добавил, что Соединённые Штаты продолжают «следить» за ситуацией.
Ранее официальный представитель Совета по нацбезопасности администрации США Шон Саветт заявил, что Вашингтон отрицает причастность к террористической атаке в САР.
По данным журналистов, террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам»* захватили Алеппо при поддержке украинских, советников, а также при помощи передовых технологий Соединённых Штатов.
* Запрещённая в РФ террористическая группировка.