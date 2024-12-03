В Белом доме анонсировали новые антироссийские санкции

В тот же день министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции Запада не приведут к ограничению внешней торговли России. По его словам, все ограничения со стороны западных стран в первую очередь бьют по ним же. На следующий день, 22 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия прорабатывает ответные меры на санкции США против Газпромбанка.