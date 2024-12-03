В Белом доме анонсировали новые антироссийские санкции

«Чтобы нарушить военную машину России, Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют еще больше санкций», — отметил Салливан.
Он отметил, что эти «дополнительные шаги» американская администрация намерена предпринять до сложения своих полномочий 20 января, то есть до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Ранее, 21 ноября, США приняли дополнительные меры по ограничению использования Россией международной финансовой системы. Соединенные Штаты ввели санкции против первых заместителей председателя Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина. Под санкции также попал Газпромбанк.
В тот же день министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции Запада не приведут к ограничению внешней торговли России. По его словам, все ограничения со стороны западных стран в первую очередь бьют по ним же. На следующий день, 22 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия прорабатывает ответные меры на санкции США против Газпромбанка.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года.