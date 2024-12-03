Россиян предложили лишать льгот на электроэнергию за майнинг

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких («Единая Россия») направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением отменить льготные тарифы на электроэнергию для людей, занимающихся майнингом. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.
В документе предлагается внести изменения в законодательство, исключив возможность получения льготного тарифа или субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для тех, кто занимается майнингом, несмотря на право на такие льготы.
Гладких отметил, что в последние годы наблюдается рост интереса к криптовалютам и майнингу, который иногда осуществляется с использованием государственных льгот на электроэнергию, предоставляемых определенным категориям граждан. Он подчеркнул, что это ведет не только к экономическим потерям, но и к социальным последствиям.