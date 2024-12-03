Глава МИД Казахстана встретился с генеральным секретарем ОЭС

По данным МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая расширение торгово-экономического взаимодействия, развитие транспортной и логистической инфраструктуры, а также усиление сотрудничества в области цифровых технологий.
Организация экономического сотрудничества была основана в 1985 году. Государствами-членами являются 10 стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. Цель организации — содействие экономическому развитию в регионе через координацию усилий в таких областях, как экономика, торговля, транспорт, экология и гуманитарное сотрудничество.
Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подробно остановился на основных приоритетах председательства РК в СМИД ОЭС в 2025 году и подчеркнул важность стратегического партнерства с организацией, которая имеет большой потенциал для региона.
Генеральный секретарь А. Хан отметил активную роль и инициативы Казахстана в организации, наполняющие повестку реальным содержанием.
На встрече также обсуждены вопросы укрепления культурных и образовательных связей, развития экологической устойчивости, совместные усилия по преодолению глобальных вызовов, таких как изменения климата и энергетическая безопасность.