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Глава МИД Казахстана встретился с генеральным секретарем ОЭС

2 декабря 2024 года перед 28-м заседанием совета министров иностранных дел стран ОЭС заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с генеральным секретарем ОЭС Асадом Маджид Ханом, сообщает Zakon.kz.

Источник: МИД РК

По данным МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов, включая расширение торгово-экономического взаимодействия, развитие транспортной и логистической инфраструктуры, а также усиление сотрудничества в области цифровых технологий.

Организация экономического сотрудничества была основана в 1985 году. Государствами-членами являются 10 стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. Цель организации — содействие экономическому развитию в регионе через координацию усилий в таких областях, как экономика, торговля, транспорт, экология и гуманитарное сотрудничество.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подробно остановился на основных приоритетах председательства РК в СМИД ОЭС в 2025 году и подчеркнул важность стратегического партнерства с организацией, которая имеет большой потенциал для региона.

Генеральный секретарь А. Хан отметил активную роль и инициативы Казахстана в организации, наполняющие повестку реальным содержанием.

На встрече также обсуждены вопросы укрепления культурных и образовательных связей, развития экологической устойчивости, совместные усилия по преодолению глобальных вызовов, таких как изменения климата и энергетическая безопасность.