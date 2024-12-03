Глава МИД Казахстана встретился с генеральным секретарем ОЭС

Организация экономического сотрудничества была основана в 1985 году. Государствами-членами являются 10 стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. Цель организации — содействие экономическому развитию в регионе через координацию усилий в таких областях, как экономика, торговля, транспорт, экология и гуманитарное сотрудничество.