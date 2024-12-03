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Трамп полетит в Париж на открытие собора Нотр-Дам после реставрации

Приезд во Францию станет для республиканца первой зарубежной поездкой с момента победы на президентских выборах в ноябре.
Источник: Аргументы и факты

Избранный американский лидер Дональд Трамп на ближайших выходных полетит в Париж. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам политика, он поучаствует в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Его отреставрировали после масштабного пожара. Церемония планируется на 7−8 декабря.

«Открытие великолепного исторического собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад», — анонсировал Трамп.

Напомним, что визит во Францию станет для избранного президента первой зарубежной поездкой после того, как он выиграл на выборах. Трамп официально станет лидером в январе следующего года.

Пожар в соборе начался весной 2019 года. Его тушением занимались в течение ночи. В результате была полностью уничтожена деревянная крыша сооружения и шпиль. Реставрация проводилась более пяти лет, но полностью процесс будет завершен только к 2030 году.