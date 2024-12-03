Юрий Трутнев настоял на выполнении поручения по дальневосточной ипотеке

Трутнев напомнил, что решение о запуске программы было принято президентом России, и за пять лет её действия более 136 тысяч семей смогли приобрести жильё на льготных условиях. Программа стала стимулом для строительства на Дальнем Востоке: сейчас в регионе возводится свыше 7 млн квадратных метров жилья, что втрое превышает показатели на момент старта программы.