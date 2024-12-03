Юрий Трутнев настоял на выполнении поручения по дальневосточной ипотеке

Во время рабочей поездки в Приморский край полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание, посвященное реализации программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.
Вице-премьер отметил, что поручение главы государства о сохранении льготной ставки по ипотеке на уровне 2% должно неукоснительно выполняться, несмотря на изменения, введенные рядом банков.
Трутнев напомнил, что решение о запуске программы было принято президентом России, и за пять лет её действия более 136 тысяч семей смогли приобрести жильё на льготных условиях. Программа стала стимулом для строительства на Дальнем Востоке: сейчас в регионе возводится свыше 7 млн квадратных метров жилья, что втрое превышает показатели на момент старта программы.
Однако, по словам вице-премьера, в последние месяцы поступило множество жалоб от граждан. «Мы видим, что банки меняют условия: увеличивают минимальный первоначальный взнос, взимают комиссии и фактически прекращают кредитование частного строительства. Это противоречит сути программы, которая направлена на поддержку семей и развитие регионов», — заявил Трутнев.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что его регион лидирует по числу выданных льготных кредитов — около 34 тысяч семей уже обрели жилье благодаря программе. «Помимо социальной поддержки, программа дала значительный импульс строительной отрасли: за пять лет объёмы ввода жилья в крае увеличились более чем в два раза», — отметил он.
По итогам совещания Юрий Трутнев поручил минфину, минвостокразвития, Банку России и ДОМ.РФ разработать меры для возвращения базовых условий программы. Он подчеркнул, что необходим тщательный анализ ситуации, чтобы восстановить доступность дальневосточной ипотеки для граждан. «Поручение президента по сохранению льготной ставки должно быть выполнено», — заключил он.