Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ

МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют на предстоящем 6 декабря в Минске заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства принимать какое-то особое заявление о стратегии развития Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.
«Как такового заявления на текущий момент не предполагается», — сказал он.
Назарук пояснил, что в целом на заседании ВГС планируется обсудить развитие интеграции, укрепление безопасности и независимости.
Он отметил, что повестка дня заседания близка к полному формированию. «В ней вопросы стратегического планирования, то есть то, что президенты поручат правительствам, госорганам для дальнейшей реализации на близкую перспективу», — сказал Назарук. По его словам, предполагается порядка 10 вопросов.
«Сейчас идут рабочие процессы между белорусской и российской сторонами при непосредственном участии Постоянного комитета Союзного государства. Дмитрий Федорович Мезенцев (Государственный секретарь Союзного государства — ред.) плотно вовлечен в эту проблематику, оказывает максимальное содействие, чтобы не просто наполнить повестку, но в целом обеспечить проведение мероприятия на очень достойном уровне».
По его словам, планируется рассмотреть вопросы, важные не только на уровне государств, министерств, но и для граждан Белоруссии и России.
«Например, мы приступаем к созданию медиахолдинга Союзного государства. Помимо этого, в сфере интересов и контроля со стороны наших официальных властей вопросы роуминга, тарифов мобильной связи для граждан Союзного государства, признания и выполнения судебных исполнительных листов и другие. В целом, повестка предстоит насыщенная, интересная», — констатировал Назарук.