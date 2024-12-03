Главы Белоруссии и России не будут принимать заявления о развитии СГ

Он отметил, что повестка дня заседания близка к полному формированию. «В ней вопросы стратегического планирования, то есть то, что президенты поручат правительствам, госорганам для дальнейшей реализации на близкую перспективу», — сказал Назарук. По его словам, предполагается порядка 10 вопросов.