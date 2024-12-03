Комитет по COVID-19: коронавирус создали в лаборатории Уханя на деньги США

Комитет Палаты представителей по вопросам COVID-19 опубликовал отчёт, в котором говорится, что Соединённые Штаты спонсировали лабораторию в КНР, где занимались изучением коронавирусов у летучих мышей.
Более того, в документе сказано, что китайские исследователи изучали возможность заражать людей.
Председатель комитета Брэд Венструп уточнил, что отчёт готовился с февраля 2023 года.
«На протяжении этого времени мы направили более 100 писем с расследованиями, провели 38 допросов и 25 слушаний или встреч, просмотрели более миллиона страниц документов. Это самый тщательный обзор пандемии, проведённый на сегодняшний день», — заявил он.
В отчёте говорится, что исследования в Уханьском институте вирусологии финансировал Национальный институт здравоохранения США. В документе утверждается, что речь идёт об исследованиях, касающихся «усилению функций» для создания «химерных» вирусов, передающихся от животного человеку.
Специалисты из Уханя разработали данные вирусы на основе коронавирусных инфекций, применяя «методы обратного клонирования», а также генную инженерию.
Венструп подчеркнул, что, вероятно, COVID-19 появился из-за «несчастного случая» в лаборатории. По его словам, случившееся не является «заговором».
Напомним, вспышка заболеваемости вирусом впервые была зарегистрирована в Ухане в декабре 2019 года. В 2020 году мир столкнулся с пандемией COVID-19, которая унесла жизни миллионов человек. Спустя три года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии.