Комитет по COVID-19: коронавирус создали в лаборатории Уханя на деньги США

Напомним, вспышка заболеваемости вирусом впервые была зарегистрирована в Ухане в декабре 2019 года. В 2020 году мир столкнулся с пандемией COVID-19, которая унесла жизни миллионов человек. Спустя три года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии.