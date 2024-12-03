Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» способна достичь Лондона всего за 15 минут, и это послание, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева (партия «Родина»), было четко воспринято на Западе. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Журавлев подчеркнул, что британцам следует помнить о таком сроке, особенно учитывая действия их правительства, которое продолжает поставки оружия Украине и поддерживает удары дальнобойными системами по российским объектам. Он отметил, что эти действия лишь усиливают напряженность и приближают угрозу ядерного противостояния.
Депутат также рекомендовал всем странам, вовлеченным в конфликт, проверить готовность своих подземных бункеров, чтобы убедиться в их функционировании. По его словам, пребывание в таких укрытиях может помочь их руководителям осознать необходимость выбирать власти, способные к конструктивному диалогу с Россией, вместо попыток диктовать свои условия.
Ранее сообщалось, что на заседании глав МИД стран Североатлантического альянса в штаб-квартире в Брюсселе будет обсуждаться пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник».