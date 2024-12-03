Депутат Журавлев: ракета «Орешник» способна долететь до Лондона за 15 минут

Депутат также рекомендовал всем странам, вовлеченным в конфликт, проверить готовность своих подземных бункеров, чтобы убедиться в их функционировании. По его словам, пребывание в таких укрытиях может помочь их руководителям осознать необходимость выбирать власти, способные к конструктивному диалогу с Россией, вместо попыток диктовать свои условия.