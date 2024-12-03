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Власти Ревды решили отстоять голосование по переносу памятника Ленину

Администрация Ревды в Свердловской области планирует обжаловать решение суда о признании незаконным голосования на «Госуслугах» о переносе памятника Владимиру Ленину. Об этом представители мэрии заявили изданию «Коммерсантъ-Урал».

Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время мэрия подаст апелляцию в вышестоящую инстанцию. «Решением суда создан прецедент, который ставит под сомнение процедуру проведения всех опросов на портале “Госуслуги”, — рассказали изданию в администрации города.

ЕАН писал, что ранее пенсионеры и ветераны Ревды обратились в суд из-за демонтажа и опроса среди жителей по поводу переноса памятника советскому вождю с главной площади города. По их сведениям, при сборе мнений горожан якобы не были учтены все возможные варианты, в том числе благоустройство территории с сохранением памятника.

В суде также выяснилось, что данные решения никак официально не оформлялись, а сам опрос проводился по устному распоряжению мэра. По мнению ветеранов, в голосовании участвовали и 14-летние подростки, что нарушает законодательство. Суд встал на сторону истцов.

Рабочие демонтировали летом памятник советскому вождю, стоявший на площади Победы в Ревде. Снос вызвал недовольство коммунистов и общественников. Позже среди горожан провели опрос по переносу статуи в другое место. Большинство высказалось в поддержку идеи.

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