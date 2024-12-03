Власти Ревды решили отстоять голосование по переносу памятника Ленину

ЕАН писал, что ранее пенсионеры и ветераны Ревды обратились в суд из-за демонтажа и опроса среди жителей по поводу переноса памятника советскому вождю с главной площади города. По их сведениям, при сборе мнений горожан якобы не были учтены все возможные варианты, в том числе благоустройство территории с сохранением памятника.