Власти Ревды решили отстоять голосование по переносу памятника Ленину

В ближайшее время мэрия подаст апелляцию в вышестоящую инстанцию. «Решением суда создан прецедент, который ставит под сомнение процедуру проведения всех опросов на портале “Госуслуги”, — рассказали изданию в администрации города.
ЕАН писал, что ранее пенсионеры и ветераны Ревды обратились в суд из-за демонтажа и опроса среди жителей по поводу переноса памятника советскому вождю с главной площади города. По их сведениям, при сборе мнений горожан якобы не были учтены все возможные варианты, в том числе благоустройство территории с сохранением памятника.
В суде также выяснилось, что данные решения никак официально не оформлялись, а сам опрос проводился по устному распоряжению мэра. По мнению ветеранов, в голосовании участвовали и 14-летние подростки, что нарушает законодательство. Суд встал на сторону истцов.
Рабочие демонтировали летом памятник советскому вождю, стоявший на площади Победы в Ревде. Снос вызвал недовольство коммунистов и общественников. Позже среди горожан провели опрос по переносу статуи в другое место. Большинство высказалось в поддержку идеи.