Американец, ставший депутатом в Башкирии, будет баллотироваться в Госдуму

Депутат Госсобрания Башкирии, боец смешанных единоборств 53-летний Джеффри Монсон намерен избираться в Госдуму. Бывший гражданин США, а теперь России, заявил, что для него «это мечта и главная цель в жизни».
Избираться в депутаты Монсон планирует через два года. Работу в Госдуме он считает «трудной, но интересной». Бывший американец открыл в Башкирии 29 детских спортивных школ, центр реабилитации наркозависимых и сейчас работает над созданием заведения для людей без определенного места жительства.
— Основная причина, почему хочу делать эту работу, — помогать людям, особенно детям, — прокомментировал англоязычный башкирский депутат. — Не только в сфере спорта, но и на каждом уровне жизни.
Напомним, Джеффри Уильям Монсон переехал в Россию шесть лет назад. За это время он успел пожить в подмосковном Красногорске, а после обосновался в Уфе, где и находится по сей день. В 2018 году получил российский паспорт, тогда же его избрали депутатом Красногорска.
В 2020 году Монсон переехал в столицу Башкирии. Сюда его переманил глава региона Радий Хабиров, который подружился с ним, еще будучи мэром Красногорска. Здесь легендарный американский боец открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга.
В мае 2023-го Монсон отказался от американского гражданства. Специально для этого он отправился в Стамбул. Как признавался спортсмен, такое решение принял потому, что «больше не мог смотреть в зеркало, зная, что поддерживает страну, которая поощряет войну». И мужчина уже не раз называл себя «русским человеком».
В сентябре 2023 года г-на Монсона избрали депутатом башкирского парламента от партии «Единая Россия». В конце прошлого года Радий Хабиров наградил регионального депутата «за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта» орденом Дружбы народов.
— Джеффри Монсон в свое время принял решение переехать к нам в республику и активно заниматься воспитанием подрастающего поколения, тренировать ребят. Открыл здесь большую школу грэпплинга, — отметил Радий Фаритович. — И мы видим хорошие результаты по этому виду борьбы на чемпионатах России.
Более 10 раз легендарный боец бывал на Донбассе с гуманитарными миссиями: как с гражданскими, так и с помощью для военных.
— От всей души мне грустно, что нашим бойцам пришлось оставить свои семьи, родные города, привычную жизнь, — писал он в своих соцсетях. — Но я очень горд за наших солдат, которые сражаются не только в башкирских батальонах, но и за всех: не важно, призвали ли их или они пошли сражаться добровольцами, — все они защищают свою Родину и делают это достойно.
В октябре депутат башкирского парламента прочитал никах со своей возлюбленной Екатериной, так как до этого принял ислам. Обряд бракосочетания по мусульманским традициям провели в главной мечети Уфы на улице Тукаева. Официально зарегистрировать свой брак влюбленные планируют весной 2025 года.