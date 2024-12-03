Американец, ставший депутатом в Башкирии, будет баллотироваться в Госдуму

— От всей души мне грустно, что нашим бойцам пришлось оставить свои семьи, родные города, привычную жизнь, — писал он в своих соцсетях. — Но я очень горд за наших солдат, которые сражаются не только в башкирских батальонах, но и за всех: не важно, призвали ли их или они пошли сражаться добровольцами, — все они защищают свою Родину и делают это достойно.