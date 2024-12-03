Замглавы МИД Белоруссии оценил уровень взаимодействия с Россией

Кроме того, продолжил он, по тем вопросам, где это необходимо, действует Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства. «Все актуальные вопросы, которые появляются в процессе взаимодействия между странами, обсуждаются на этом уровне с заинтересованными государственными и федеральными органами госуправления предметно, со всех точек зрения, под разными ракурсами, чтобы принять по ним такие решения, которые соответствовали бы интересам двух сторон. Это, действительно, по-партнерски. Это — хороший механизм для оперативной выработки действенных решений», — констатировал Назарук.