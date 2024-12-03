Замглавы МИД Белоруссии оценил уровень взаимодействия с Россией

МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Текущий уровень взаимодействия Минска и Москвы носит беспрецедентный характер, страны достойно прошли испытания внешним фактором, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.
«Текущий уровень двустороннего взаимодействия носит беспрецедентный характер. Мы подтверждаем наши союзнические стратегические отношения, отношения нерушимого братства между Беларусью и Россией. Говорим, что, несмотря на геополитические турбулентности и преобразования, мы достойно прошли испытания внешним фактором. Мы подтверждаем успешность проверки временем и юбилейный рубеж (25 лет союзному договору — ред.) встречаем с очень хорошими результатами», — сказал Назарук.
При этом, оценивая актуальность союзного договора, замминистра подчеркнул, что сам договор является документом скорее рамочного характера. «А уже конкретика сотрудничества стран наполняется иными двусторонними документами, которые принимаются на уровне Высшего госсовета либо Совета министров Союзного государства», — пояснил собеседник.
Кроме того, продолжил он, по тем вопросам, где это необходимо, действует Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства. «Все актуальные вопросы, которые появляются в процессе взаимодействия между странами, обсуждаются на этом уровне с заинтересованными государственными и федеральными органами госуправления предметно, со всех точек зрения, под разными ракурсами, чтобы принять по ним такие решения, которые соответствовали бы интересам двух сторон. Это, действительно, по-партнерски. Это — хороший механизм для оперативной выработки действенных решений», — констатировал Назарук.
Он добавил, что предстоящее 6 декабря в Минске заседание Высшего госсовета Союзного государства предполагает дальнейшую работу по углублению текущего уровня интеграции. «Будут рассмотрены, конечно, общие вопросы, проведена “проверка домашнего задания”, но будет и конкретика (задачи на будущее — ред.)», — сказал замминистра.