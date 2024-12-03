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Путин рассказал, что на месте «Сириуса» предлагали построить казино и рынок

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что на месте образовательного центра «Сириус» в Краснодарском крае предлагали построить рынок и казино. Об этом глава страны заявил на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам президента, ранее высказывалось предложение разместить рынок на главных площадях «Сириуса», где сейчас находятся лаборатории и научные центры. Как отметил Владимир Путин, с таким предложением к нему обращались некоторые коллеги.

«Да, честно говоря, говорили: вот будет очень хороший торговый центр, большой и удобный, и с одного боку открыть казино», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что казино там не стоит возводить. Однако торговый центр нужен, но для него можно подобрать другое место.

Путин Владимир