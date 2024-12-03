Путин рассказал, что на месте «Сириуса» предлагали построить казино и рынок

По словам президента, ранее высказывалось предложение разместить рынок на главных площадях «Сириуса», где сейчас находятся лаборатории и научные центры. Как отметил Владимир Путин, с таким предложением к нему обращались некоторые коллеги.
«Да, честно говоря, говорили: вот будет очень хороший торговый центр, большой и удобный, и с одного боку открыть казино», — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что казино там не стоит возводить. Однако торговый центр нужен, но для него можно подобрать другое место.