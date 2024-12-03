Аксенов: преодоление санкционных барьеров — одна из задач ЯМЭФ

«Сам факт проведения ЯМЭФ еще раз свидетельствует о полном провале попыток изолировать нашу страну, о том, что многополярный мир является исторической неизбежностью. В повестке нынешнего форума много деловых мероприятий, в том числе по поиску решения по преодолению санкционных барьеров развитию туризма, промышленности и других отраслей».