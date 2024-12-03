Аксенов: преодоление санкционных барьеров — одна из задач ЯМЭФ

«Сам факт проведения ЯМЭФ еще раз свидетельствует о полном провале попыток изолировать нашу страну, о том, что многополярный мир является исторической неизбежностью. В повестке нынешнего форума много деловых мероприятий, в том числе по поиску решения по преодолению санкционных барьеров развитию туризма, промышленности и других отраслей».
Аксенов подчеркнул, что в Ялтинский международный экономический форум — это значимое событие экономической и политической повестки. В нем принимают участие не только представители многих российских регионов, но и зарубежные гости.
«Отличительной особенностью Ялтинского экономического форума всегда была нацеленность на результат. На полях форума, который проводится с 2015 года, заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. После нашей победы обязательно встретимся в Ялте», — подчеркнул глава республики.
Ялтинский экономический форум стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.