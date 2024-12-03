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В Вооруженных Силах начались плановые занятия по боевой готовности

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плановые занятия по боевой готовности начались 3 декабря в Вооруженных Силах, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

В Минобороны отметили, что все мероприятия являются частью подготовки Вооруженных Сил в 2024/25 учебном году. Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Комплекс тренировок пройдут все категории военных, подразделения, воинские части и органы военного управления.