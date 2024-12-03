В Минобороны отметили, что все мероприятия являются частью подготовки Вооруженных Сил в 2024/25 учебном году. Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.
Комплекс тренировок пройдут все категории военных, подразделения, воинские части и органы военного управления.
В Вооруженных Силах начались плановые занятия по боевой готовности
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плановые занятия по боевой готовности начались 3 декабря в Вооруженных Силах, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.
В Минобороны отметили, что все мероприятия являются частью подготовки Вооруженных Сил в 2024/25 учебном году. Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.