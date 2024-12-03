Губернатор Самарской области в День неизвестного солдата: «Наш долг — сохранить историческую правду»

Мы скорбим обо всех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Величие этого подвига не меркнет со временем. И хотя история не сохранила имен безвестно павших, в наших сердцах, в сердцах будущих поколений они будут жить вечно", — говорится в сообщении.