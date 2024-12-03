Олег Кожемяко озвучил планы на региональный аналог дальневосточной ипотеки

Глава Приморья Олег Кожемяко озвучил планы по вводу регионального аналога дальневосточной ипотеки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал губернатора (18+). По его словам, она должна охватить тех жителей, кто не попал по тем или иным условиям в популярную программу льготного кредитования.
По его словам, вопрос актуализировался в связи со стройкой арендного жилья, которое реализуется по региональной программе через Корпорацию развития жилищного строительства Приморского края.
«У нас порядка 12 категорий граждан не попали в дальневосточную ипотеку по возрасту, — отметил Олег Кожемяко. — За эти четыре года мы построили порядка 120 тысяч квадратов жилья. Это около 2300 квартир. Строим еще 9 домов в разных районах, где есть динамика производства, где требуются специалисты… Мы обсуждаем вопрос, чтобы дать возможность субъектам через уполномоченные организации заниматься выдачей кредитов на жилье для тех категорий, которые не попадают под дальневосточную ипотеку».
Напомним, что заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по предоставлению «дальневосточной и арктической ипотеки» во Владивостоке. Вице-премьер поручил разобраться в сложностях, которые стали испытывать граждане в получении льготного кредита на жилье.