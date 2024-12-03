Олег Кожемяко озвучил планы на региональный аналог дальневосточной ипотеки

«У нас порядка 12 категорий граждан не попали в дальневосточную ипотеку по возрасту, — отметил Олег Кожемяко. — За эти четыре года мы построили порядка 120 тысяч квадратов жилья. Это около 2300 квартир. Строим еще 9 домов в разных районах, где есть динамика производства, где требуются специалисты… Мы обсуждаем вопрос, чтобы дать возможность субъектам через уполномоченные организации заниматься выдачей кредитов на жилье для тех категорий, которые не попадают под дальневосточную ипотеку».