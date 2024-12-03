Трамп пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США

«Трамп пригрозил Трюдо, что уже в день своей инаугурации (20 января 2025 года — “прим. Ленты.ру”) введет ввозные пошлины в размере 25 процентов на все канадские товары, если страна не разберется с притоком нелегальных мигрантов в США. Также он заявил о необходимости уменьшения торгового дефицита. Трюдо ответил, что подобные меры разрушат канадскую экономику, тогда Трамп заявил, что Канада, вероятно могла бы стать 51-м штатом США», — передает телеканал.