Лукашенко и Путин подпишут 6 декабря в Минске важный документ по безопасности

Он пояснил, что в указанном документе раскрываются темы государственной, экономической, общественной безопасности. Кроме того, в нем говорится про обеспечение стабильности в развитии экономик двух стран. Назарук обратил внимание на то, что данный документ «возник не на пустом месте, а является производной от конституций Беларуси и России, концепции национальной безопасности Беларуси, стратегии национальной безопасности России и других документов, которые действуют в государствах».