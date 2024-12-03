Лукашенко и Путин подпишут 6 декабря в Минске важный документ по безопасности

МИД рассказал, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин подпишут 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства по случаю 25-летия союзного договора важный документ по безопасности. Подробности РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук.
По его словам, весь комплекс подписываемых документов является видением дальнейшего развития интеграции, Союзного государства по пути укрепления суверенитета, безопасности, а также независимости, в том числе и экономической. Назарук акцентировал внимание на том, что знаковым окажется проект концепции безопасности Союзного государства.
— Она призвана учесть изменившиеся внешние условия, когда мир переходит к полицентричному мироустройству, — уточнил заместитель министра иностранных дел.
Он пояснил, что в указанном документе раскрываются темы государственной, экономической, общественной безопасности. Кроме того, в нем говорится про обеспечение стабильности в развитии экономик двух стран. Назарук обратил внимание на то, что данный документ «возник не на пустом месте, а является производной от конституций Беларуси и России, концепции национальной безопасности Беларуси, стратегии национальной безопасности России и других документов, которые действуют в государствах».
Напомним, что президент России Владимир Путин посетит Минск, где 6 декабря пройдет Высший госсовет Союзного государства.
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