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Шольца поставили на место после его послания Путину

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц лжет, говоря о поддержке украинского народа, заявила киевская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.

Источник: Reuters

Так она отреагировала на опубликованное политиком послание президенту России Владимиру Путину. В нем говорилось, что Германия будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят», — ответила ему Панченко.

Как отметила журналистка, чем дольше Зеленский остается во главе киевского режима, тем меньше становится Украина.

Шольц приехал в Киев в понедельник с необъявленным визитом. В правительстве ФРГ сообщили, что анонсированный им транш помощи Украине на 650 миллионов евро включает преимущественно уже обещанное оружие: танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.