Так она отреагировала на опубликованное политиком послание президенту России Владимиру Путину. В нем говорилось, что Германия будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.
«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят», — ответила ему Панченко.
Как отметила журналистка, чем дольше Зеленский остается во главе киевского режима, тем меньше становится Украина.
Шольц приехал в Киев в понедельник с необъявленным визитом. В правительстве ФРГ сообщили, что анонсированный им транш помощи Украине на 650 миллионов евро включает преимущественно уже обещанное оружие: танки Leopard 1, боевые БПЛА, ЗРК Iris-T и является частью анонсированного в октябре пакета.