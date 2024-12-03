Киев не хочет забирать своих же военных из плена, заявили в МИД

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Киевский режим продолжает саботировать процесс обмена пленными и не хочет забирать своих граждан, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
«Киевский режим делает все для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов», — написала она.
По словам дипломата, 630 украинцев, попавших в плен, не нужны Владимиру Зеленскому.
«Поэтому, когда вы слышите о том, что якобы Россия не хочет проводить обмены и не отдает Украине ее людей — это вранье. Есть цифры и факты. Киевский режим граждан Украины забирать не хочет!» — подчеркнула Захарова.
Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в плену и которых Украина не соглашается забрать. По словам Москальковой, она надеется, что публикация списка поможет включить этих людей в ближайший обменный процесс.
Захарова уже обращала внимание на то, что Украина только создает видимость усилий по возвращению военнопленных и использует эту тему для давления на Россию. По ее словам, Киев забирает националистов и вычеркивает из списков обычных мобилизованных, в том числе тех, кто сдался в плен добровольно, отметила представитель МИД.