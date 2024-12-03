Киев не хочет забирать своих же военных из плена, заявили в МИД

Захарова уже обращала внимание на то, что Украина только создает видимость усилий по возвращению военнопленных и использует эту тему для давления на Россию. По ее словам, Киев забирает националистов и вычеркивает из списков обычных мобилизованных, в том числе тех, кто сдался в плен добровольно, отметила представитель МИД.