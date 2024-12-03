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Хабиров 12 декабря обратится с Посланием к Госсобранию

Основные тезисы станут основой для деятельности парламента в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

Глава Башкирии Радий Хабиров 12 декабря выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию республики. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Руководитель республики назовет ключевые направления развития на предстоящий 2025 год, первоочередные задачи, поставленные перед всеми уровнями управления Башкирией.

«Основные тезисы Послания станут основой для деятельности парламента в 2025 году и будут служить ориентирами при разработке законопроектов», — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Послание традиционно отразит наиболее важные аспекты жизни республики: экономический рост, социальное благополучие, экологическую безопасность и культурное наследие.