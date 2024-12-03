Хабиров 12 декабря обратится с Посланием к Госсобранию

Глава Башкирии Радий Хабиров 12 декабря выступит с ежегодным Посланием к Госсобранию республики. Об этом сообщили в региональном парламенте.
Руководитель республики назовет ключевые направления развития на предстоящий 2025 год, первоочередные задачи, поставленные перед всеми уровнями управления Башкирией.
«Основные тезисы Послания станут основой для деятельности парламента в 2025 году и будут служить ориентирами при разработке законопроектов», — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Послание традиционно отразит наиболее важные аспекты жизни республики: экономический рост, социальное благополучие, экологическую безопасность и культурное наследие.