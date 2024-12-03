Вячеслав Федорищев: в течение пяти лет нужно решить проблему с расселением из аварийного жилья

По поручению губернатора рабочая группа в составе представителей профильных министерств и глав муниципальных образований под руководством первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области Михаила Смирнова проработает по всем трем приоритетным направлениям нормативные документы — в них должны быть четко регламентированы правоотношения с застройщиками. Как обозначил Вячеслав Федорищев, договариваться с застройщиком индивидуально, кулуарно недопустимо. «Есть примеры Москвы, Московской области, где несмотря на то, что какие-то юристы, которые менее компетентны в этом вопросе, скажут, что это невозможно — нормативно закрепить обязательства по социалке, строительству школ, детских садов, то это не так. Многие субъекты уже по этому пути пошли. В рабочей группе Михаила Андреевича Смирнова эти вопросы оперативно рассмотрите и доведите до конкретных документов, которые мы вместе будем предлагать депутатам областной думы рассмотреть и утверждать», — обратился губернатор к участникам оперативного совещания.