В ГД предложили предупреждать через «Госуслуги» о новых схемах мошенничества

Парламентарии отметили, что преступники с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта ежегодно придумывают новые способы мошенничества. По оценкам экспертов, низкий уровень информированности граждан о новых схемах обмана, а также отсутствие необходимых знаний и навыков для выявления признаков мошеннических действий являются основными причинами роста числа случаев мошенничества, указали они в письме.