В ГД предложили предупреждать через «Госуслуги» о новых схемах мошенничества

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Регулярное информирование россиян о новых схемах мошенничества и способах их предотвращения необходимо внедрить через портал «Госуслуги». Соответствующее предложение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и его коллега по фракции, депутат Антон Ткачев направили главе Минцифры Максуту Шадаеву, документ есть в распоряжении ТАСС.
Парламентарии отметили, что преступники с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта ежегодно придумывают новые способы мошенничества. По оценкам экспертов, низкий уровень информированности граждан о новых схемах обмана, а также отсутствие необходимых знаний и навыков для выявления признаков мошеннических действий являются основными причинами роста числа случаев мошенничества, указали они в письме.
«Считаем необходимым внедрить регулярное информирование граждан через портал “Госуслуги” о новых схемах мошенничества и способах их предотвращения. Уведомления должны включать описание новых угроз, советы по безопасности и инструкции, как избежать обмана», — указано в письме.
Депутаты уверены, что реализация указанной инициативы позволит снизить количество случаев мошенничества и предотвратит хищения на миллиарды рублей. Они просят Шадаева оценить инициативу и поручить профильным департаментам министерства ее реализовать.