Региональную льготную ипотеку планируют создать в Приморье

В Приморье рассматривают вопрос о создании региональной льготной ипотеки для жителей, которые не попадают под условия дальневосточной и арктической. С таким предложением выступил Олег Кожемяко по итогам совещания под руководством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».