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Региональную льготную ипотеку планируют создать в Приморье

Губернатор Приморья предложил создать региональную льготную ипотеку.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморье рассматривают вопрос о создании региональной льготной ипотеки для жителей, которые не попадают под условия дальневосточной и арктической. С таким предложением выступил Олег Кожемяко по итогам совещания под руководством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Во время совещания губернатор Приморья отметил, что дальневосточная и арктическая ипотека популярна у жителей края, но не все категории людей попадают под условия программы, например, из-за возраста:

«Сейчас обсуждаем вопрос, чтобы расширить полномочия и дать возможность субъектам через свои полномочные организации заниматься ипотекой, выдавать кредиты для строительства жилья гражданам иных категорий, которые не подпадают под дальневосточную ипотеку».

Напомним, ранее мы писали о том, что на совещании Юрий Трутнев поручил решить проблемы выдачи дальневосточной ипотеки.