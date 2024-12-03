Текслер решал проблемы граждан в ходе личного приема в Челябинске

«Смысл награды “Ветеран труда” — отмечать людей, которые долгое время проработали, внесли значительный вклад в развитие региона. Конечно, это нужно принимать во внимание. Поддерживаю предложение, давайте оперативно внесем изменения в региональное законодательство. И те поощрения, которые наши ветераны получали на федеральном уровне, также должны засчитываться. Считаю, что это абсолютно справедливо. Ваше предложение и Совета ветеранов необходимо поддержать».