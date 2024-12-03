Власти Ростова хотят судиться из-за неполучения паспорта готовности к зиме

По словам пресс-службы мэрии, три причины не позволили донской столице получить паспорт готовности к зиме. Первая — недостатки в оформлении документации по вводу частной котельной в Стройгородке, несвоевременная аттестация в ведомстве сотрудников, ответственных за эксплуатацию газового оборудования котельной в переулке Днепровский, 116 и замечания к АО «Теплокоммунэнерго» по поводу эксплуатации подвальных котельных.
При этом из 93 подвальных котельных вынесено 77, пять — в 2024 году. По этой причине администрация не согласна с тем, что Ростов не получил паспорт готовности к зиме. «связи с чем в адрес Ростехнадзора подготовлена жалоба, а также иск в суд об отмене принятого Ростехнадзором решения и принятия решения о готовности к отопительному периоду 2024−2025 годов», — сообщили изданию в пресс-службе мэрии.
Сообщается, что в период подготовки города к отопительному периоду полностью выполнены программы гидравлических испытаний на 1 200 км теплосетей.