Полпред УрФО Артем Жога рассказал о противостоянии антироссийским санкциям

«Обеспечение стабильной работы и безопасности финансовой сферы сегодня имеет ключевое значение. Сейчас российская экономика подвергается спланированной атаке, цель которой — пошатнуть устойчивость нашей страны.
Однако уверен: благодаря совместным действиям органов власти, Центробанка, бизнеса и общества мы ответим на эти вызовы и продолжим строить суверенную и сильную Россию», — цитирует Артема Жогу пресс-служба уральского полпредства.
Марина Мясникова во время встречи изложила положение бизнеса и населения в макрорегионе. Она обратила внимание на рост объема кредитования предпринимателей — с начала года оформлены займы на сумму более 6 трлн рублей. Граждане взяли кредитов на 3 трлн рублей, но общая сумма вкладов жителей УрФО сравнилась с объемом займов.
«Перед нами стоит задача охлаждения избыточного спроса. На этот процесс существенно влияют повышение ключевой ставки и прекращение безадресной льготной ипотеки», — сказала глава Уральского главного управления Банка России.
Также она рассказала полпреду президента в УрФО о самых частых жалобах, поступающих к регулятору от уральцев. Чаще всего в Банке России обрабатывают обращения, связанные с навязыванием в банках и МФО дополнительных платных услуг, несогласием с условиями договора, проблемами с погашением, блокировками счетов и мошенническими списаниями. Были обсуждены и вопросы повышения финансовой грамотности населения, чтобы повысить иммунитет граждан к мошенническим атакам.