Полпред УрФО Артем Жога рассказал о противостоянии антироссийским санкциям

Также она рассказала полпреду президента в УрФО о самых частых жалобах, поступающих к регулятору от уральцев. Чаще всего в Банке России обрабатывают обращения, связанные с навязыванием в банках и МФО дополнительных платных услуг, несогласием с условиями договора, проблемами с погашением, блокировками счетов и мошенническими списаниями. Были обсуждены и вопросы повышения финансовой грамотности населения, чтобы повысить иммунитет граждан к мошенническим атакам.