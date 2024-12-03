Бектенов дал ряд поручений из-за снижения добычи ископаемых

«В этой связи поручаю министерствам промышленности и энергетики выработать конкретные механизмы и необходимые законодательные поправки для привлечения инвестиций в геологоразведку, в том числе предоставления преференций при разработке “глубоких” горизонтов и сложных месторождений. Министерству промышленности совместно с министерством торговли и фондом “Самрук-Казына” создать специализированную аккредитованную лабораторию по аналитическим исследованиям горных пород, которая будет отвечать международным стандартам», — озвучил он.