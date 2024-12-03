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В Госдуме резко отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал деградацией и хамством оскорбление Владимира Зеленского в адрес России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем оскорбительно высказался в адрес России.

«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, заявление Зеленского сделано не от большого ума и лишь доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных рамок.

Госдума