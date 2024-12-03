В Госдуме резко отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России

«Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия», — сказал РИА Новости Шеремет.